"Ayağıma bastın" diyerek darbetti! 15 yaşındaki Murat Duha yatağa mahkûm oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı tarafından "Ayağıma bastın" tartışmasının ardından darbedilen Murat Duha Yıldız, ağır beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı hâle geldi. Olay sırasında 14 yaşında olan ve bugün 15 yaşına giren Yıldız'ın tedavisi, Zonguldak'taki evinde devam ediyor. Öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan sanığın 16 Ekim'deki karar duruşması öncesinde konuşan anne Çiğdem Yıldız, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" diyerek yaşadıkları acıyı anlattı.