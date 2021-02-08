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PORTRE - Yerli ve milli bir ses: Cem Karaca

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Giriş: 08.02.2021 15:49
Güncelleme:08.02.2021 15:55
Cem Karaca Türkiye'nin yerli ve milli sanatçılarından biriydi. Darbelere direndi sürgünlerde yaşadı ama hem müziğiyle hem duruşuyla Anadolu'nun sesi olmayı başardı. 17 yıl önce bugün, 8 Şubat 2004'te hayatını kaybetmişti. Yaşasaydı bugün 76 yaşında olacaktı. İşte Cem Karaca'nın yaşamı...

Cem Karaca Türkiye'nin yerli ve milli sanatçılarından biriydi. Darbelere direndi sürgünlerde yaşadı ama hem müziğiyle hem duruşuyla Anadolu'nun sesi olmayı başardı. 17 yıl önce bugün, 8 Şubat 2004'te hayatını kaybetmişti. Yaşasaydı bugün 76 yaşında olacaktı. İşte Cem Karaca'nın yaşamı...

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Yerli ve milli bir ses: Cem Karaca
Yerli ve milli bir ses: Cem Karaca
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