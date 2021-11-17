PORTRE - Vahdettin Han 99 yıl önce sürgün edilmişti | Osmanlı’nın en karanlık dönemi

Köklerimizi anlamak gerekiyor ki bugünü anlayalım ve analiz edebilelim. Oraya doğru bir yolculuk... O köklerde yani cihan imparatorluğunun artık sonunun gelmeye başladığı günlerde neler olup bitti o sorunun yanıtını arayacağız... Resmi tarih kitaplarında yazmayan, gerçek bir öyküyü anlatacağız sizlere. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin Han, 99 yıl önce bugün sürgün edilmişti. Vahdettin Han'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz...

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