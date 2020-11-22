Portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde buldu! Tarihe ışık tuttu

Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu.

Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu.