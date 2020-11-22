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Portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde buldu! Tarihe ışık tuttu

AA
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Giriş: 22.11.2020 09:27
Güncelleme:22.11.2020 09:45
Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu.

Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu.

Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum BAHÇESİNE PORTAKAL FİDANI DİKTİĞİ SIRADA GÖRÜNCE ŞOKE OLDU: BİR HAZİNE BULDUM

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