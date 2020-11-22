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Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu.

AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 09:45
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Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde bulduğu 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin kazılarında gönüllü çalışan emekli Mehmet Keleş, tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Keleş, 2002 yılında satın aldığı 10 dönüm bahçeye portakal fidanı dikmek istedi.

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Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

Dikim için 2006'da kazdığı bir çukurda mozaiklere denk gelen Keleş, durumu Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

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Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

Ekiplerin birinci derece sit alanı olarak değerlendirdiği bölgede, çeşitli hazırlıkların ardından 2007'de başlatılan kazı çalışmalarına 2015'e kadar ara verildi.

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Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

2015'te tekrar başlanan kazılarda bugüne kadar 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi, mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulundu.