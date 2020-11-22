Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum

Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu.

AA Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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