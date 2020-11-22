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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum Bahçesine portakal fidanı diktiği sırada görünce şoke oldu: Bir hazine buldum Son dakika haberi... Hatay'da emekli Mehmet Keleş, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde öyle bir şey buldu ki görünce çok şaşırdı. Tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, gönüllü kazı çalışanı oldu. Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 09:45
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde bulduğu 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin kazılarında gönüllü çalışan emekli Mehmet Keleş, tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Keleş, 2002 yılında satın aldığı 10 dönüm bahçeye portakal fidanı dikmek istedi.
Dikim için 2006'da kazdığı bir çukurda mozaiklere denk gelen Keleş, durumu Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Ekiplerin birinci derece sit alanı olarak değerlendirdiği bölgede, çeşitli hazırlıkların ardından 2007'de başlatılan kazı çalışmalarına 2015'e kadar ara verildi.
2015'te tekrar başlanan kazılarda bugüne kadar 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi, mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulundu.