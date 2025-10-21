Polis kavga ihbarına gittiği arabada tabanca buldu

Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı mevkiinde bir aracın içinde iki şahsın kavga ettiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi aracın başına geldi. Yapılan kontrollerde araç içinde tabanca ele geçirildi. Araç içindeki iki şahıs işlemleri için polis karakoluna götürüldü. Ele geçirilen tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı. Tabancanın çıktığı araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

