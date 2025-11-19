Pirinkayalar Tüneli ile kesintisiz ulaşım

19 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 16:16
Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayan Pirinkayalar Tüneli, 2021 yılında hizmete açıldı. Erzurum-Artvin kara yolundaki tünel, 2 bin 272 metre uzunluğuyla yolculukları konforlu ve kesintisiz hale getirdi. Erzurum’u Bayburt’a, oradan da Trabzon’a bağlayacak KOP Tüneli ise 2027 yılında tamamlanacak. İşte Erzurum’u dünyaya açan projeler…
