Pençe- Kilit şehidine veda! Şehit Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da el yapımı patlayıcı ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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