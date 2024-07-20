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Pençe- Kilit şehidine veda! Şehit Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Pençe- Kilit şehidine veda! Şehit Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 18:18
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da el yapımı patlayıcı ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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