Pazarda dehşet saçmıştı! Emekli polis memuru hakkında karar çıktı!

Emekli polis memuru pazarda dehşet saçtı. Aldığı mandalinayı beğenmeyen ve pazarcılar ile tartışma yaşayan emekli polis memuru tartışmanın büyümesi üzerine silahına davrandı. İki pazarcıya kurşun yağdıran emekli polis memuru tutuklandı. 2017 yılında yaşanan olayın yargı sürecine Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyeti 3 yıl hapis cezası istenen emekli polis memuru Gürkan E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öte yandan olayın görgü tanığı yaşanan dehşet anlarını ise "Durup dururken çıkartım silahını sıktı. Kavga bir kilo mandalina yüzünden çıktı." diyerek anlatmıştı.

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi.

2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru Gürkan E., tartıştığı pazarcıları Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu vurdu.

"BENİ LİNÇ ETMEYE KALKTILAR!"

Olayın ardından emekli polis memuru tutuklandı. Hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet, 'kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak' suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Gürkan E.'nin yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Gürkan E., "Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

EMEKLİ POLİS MEMUR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.