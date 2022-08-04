Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

İzmir Gaziemir'de pazar yeri değişikliği hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etti. Pazar yerinin konumu neden değiştirildi? Pazarcıların tezgah hakkı neden iptal edildi? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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