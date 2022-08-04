04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 12:57
İzmir Gaziemir'de pazar yeri değişikliği hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etti. Pazar yerinin konumu neden değiştirildi? Pazarcıların tezgah hakkı neden iptal edildi? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pazar esnafından belediyeye tepki PAZAR ESNAFINDAN BELEDİYEYE TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekiçli sopalı yol verme kavgası
Çekiçli sopalı yol verme kavgası
Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın!
Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın!
Pazar esnafından belediyeye tepki
Pazar esnafından belediyeye tepki
Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık!
Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık!
Firarı 26 gün sürdü!
Firarı 26 gün sürdü!
İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı
İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı
Benzin alırken çakmak yaktı!
Benzin alırken çakmak yaktı!
TikTok tehlikesi büyüyor! Tek tek anlattı
TikTok tehlikesi büyüyor! Tek tek anlattı
Asiye Ateş’in annesinden iğrenç şiddet!
Asiye Ateş'in annesinden iğrenç şiddet!
Köprüde kaçak göçmen operasyonu
Köprüde kaçak göçmen operasyonu
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı
Motosikletli kurye çukura düştü
Motosikletli kurye çukura düştü
Daha Fazla Video Göster