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Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

İzmir Gaziemir'de pazar yeri değişikliği hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etti. Pazar yerinin konumu neden değiştirildi? Pazarcıların tezgah hakkı neden iptal edildi? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:58
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Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

Pazar yeri değişikliği krize neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

Gaziemir Aktepe Mahallesi İzmir'in en sorunlu semtlerinden.

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Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

Bölgedeki yaklaşık 10 bin konutun imar planı yok ve kentsel dönüşüm burada bir türlü yapılamıyor uzun yıllardır.

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Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

İşte pazar yeri sorunu da bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesi.

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Pazar yeri değişikliği krize neden oldu! İzmir’de pazar esnafından belediyeye tepki: Su yok elektrik yok! El altından başka birilerine verilecek

Yaklaşık 20 yıldır kullanılan pazar yerini Gaziemir Belediyesi yaklaşık 500 metre ileriye taşıyor ki 2019 seçimlerinde bölgeye kapalı bir pazar yeri yapılacağı sözünü vermesine rağmen 3 yıldır da o yapılamıyor.