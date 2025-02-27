27 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!

Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2025 23:35
Olay, Sanayi Mahallesi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan 41 NN 942 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu. Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Rize’de hamile kadın için zorlu kurtarma!
Rize’de hamile kadın için zorlu kurtarma!
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Binanın çöken çatısıyla birlikte düşen şahıs yaralandı!
Binanın çöken çatısıyla birlikte düşen şahıs yaralandı!
Erzincan’da dağ keçileri böyle görüntülendi!
Erzincan’da dağ keçileri böyle görüntülendi!
Nefes borusuna şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti!
Nefes borusuna şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti!
Hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza
Hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza
Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü yolda yürüyenler son anda kurtuldu!
Çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü yolda yürüyenler son anda kurtuldu!
Balıkesir’de kuyumcuyu soyma girişimi kamerada!
Balıkesir'de kuyumcuyu soyma girişimi kamerada!
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan yaşlı adamdan acı haber!
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan yaşlı adamdan acı haber!
Daha Fazla Video Göster