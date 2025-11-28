28 Kasım 2025, Cuma

Pancar yüklü kamyon devrildi
Pancar yüklü kamyon devrildi

Pancar yüklü kamyon devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 16:57
Edinilen bilgiye göre Kırşehir - Aksaray karayolu üzerinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 40 AAU 916 plakalı pancar yüklü kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasında bulunan onlarca kilo pancar da yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alarak temizlik çalışması yaptı.
