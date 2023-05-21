Özge Özpirinçci ve kızının dansı sosyal medyayı salladı! "Milyonlarca kere izleyebilirim"

Özge Özpirinçci uzun yıllardır aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile 2021 yılında nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra kızları Mercan'ı kucağına almıştı. Mercan'ı kameralardan uzak büyüten güzel oyuncu son dönemde kızıyla paylaşımlar yapmaya başladı. Özpirinci son olarak Mercan ile evdeki eğlenceli anlarını paylaştı kısa sürede gündem oldu. Anne - kıza kısa sürede yorum yağdı..