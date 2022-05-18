18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızı ilk kez görüntülendi!
Uzun süredir aşk yaşayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz kasım ayında ilk bebeklerini kucağına almıştı. Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile birlikte önceki gün Yeniköy'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Kızları Mercan ilk kez kameralara yansıdı.