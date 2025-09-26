26 Eylül 2025, Cuma

Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor! Yaş sınır değişiyor

Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor! Yaş sınır değişiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:20
Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor. 8 milyon insanı ilgilendiren sağlık sigortasında değişiklikleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ konuğu olan İTO Sigortacılık Komite Başkanı Özgür Yılmaz anlattı.
Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor! Yaş sınır değişiyor
