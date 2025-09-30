30 Eylül 2025, Salı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Giriş: 30.09.2025 10:06
Güncelleme:30.09.2025 10:07
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
