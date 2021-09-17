17 Eylül 2021, Cuma
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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...
Edirne'de yaşayan ve klasik otomobil tutkusu olan Murat Erşen satın aldığı 1965 ve 1966 model vosvoslara yaptığı restoranyonla bambaşka otomobiller ortaya çıkarttı. Araçların tüm işlemlerini kendisi yaptığını söyleyen Erşen, yaptığı işi iç mimarlığa benzetti. İşte vosvosların yeni fiyatı...