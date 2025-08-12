12 Ağustos 2025, Salı
Otobanda fırlayan tır lastiği yangın çıkardı
Edirne-Babaeski arasındaki E-80 otobanında seyir halindeki bir tırın lastiğinin yerinden çıkarak yol kenarındaki kuru otluk alana fırlaması yangına sebep oldu. Lastiğin otlara çarpması ve sürtünme etkisiyle başlayan yangın, bölgedeki sürücüler ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.