12 Ağustos 2025, Salı

Otobanda fırlayan tır lastiği yangın çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.08.2025 13:16
Edirne-Babaeski arasındaki E-80 otobanında seyir halindeki bir tırın lastiğinin yerinden çıkarak yol kenarındaki kuru otluk alana fırlaması yangına sebep oldu. Lastiğin otlara çarpması ve sürtünme etkisiyle başlayan yangın, bölgedeki sürücüler ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
