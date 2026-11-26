Cevdet Yılmaz'dan fon yatırımcılarına ödeme açıklaması! Olağan tasfiye süreci yarın tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fonların tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 131 fondan 122'sinde yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiş olacağını bildirdi. Toplam 455 bin 758 yatırımcının yüzde 98'ine en az bir ödeme yapıldığını belirten Yılmaz, 401 bin 754 yatırımcının ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını yarın itibarıyla almış olacağını açıkladı. Her yatırımcıya 1 milyon TL değil, 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının kanuni düzenlemeye dayandığını vurgulayan Yılmaz, 21 bin 723 kişinin yarın itibarıyla nakdi olarak 1 milyon TL ödeme almış olacağını ifade etti. Yılmaz ayrıca Devlet Denetleme Kurulunun fon sürecine ilişkin inceleme ve denetim çalışmalarını 21 müfettiş ve uzmanla sürdürdüğünü belirtti.