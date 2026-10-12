Denizli'de komşu aileler arasında silahlı çatışma! 1'i çocuk 5 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunan iki komşu aile arasında silahlı çatışma çıktı. Hamam Mahallesi'nde yaşanan olayda 15 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan 8 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.