Osmaneli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Osmaneli’nde trafik kazası: 1 yaralı

Osmaneli'nde trafik kazası: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 14:07
Otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli merkez yönüne seyir halinde olan Emircan Ç. idaresindeki 41 ATE 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
