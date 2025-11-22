Osmaneli’nde trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli merkez yönüne seyir halinde olan Emircan Ç. idaresindeki 41 ATE 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN