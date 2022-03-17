Oryantal Asena'nın estetikli halini görenler tanıyamadı! İşte Oryantal Asena'nın son hali!

Bir dönem ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Asena, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimden yeni video geldi. Kameralara poz verirken bir anda karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena'ya yorum yağdı. Estetiği fazla kaçıran eski oryantali görenler tanıyamadı. İşte Asena'nın son hali...