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Orta Çağ’a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar!

Orta Çağ'a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 23:43
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi. H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.
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Orta Çağ’a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar!
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