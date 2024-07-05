05 Temmuz 2024, Cuma
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Ormanlara giriş yasağı yaban hayatı popülasyonunu arttırdı
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Şefi Nurettin Kadim, ormanlara giriş yasaklarının yaban hayatına büyük bir katkısı olduğunu belirterek, “Hayvanların doğal yaşam alanlarının biraz daha genişlemesine ve daha rahat hareket etmelerine neden oldu. Bu yüzden de buradaki yaban hayatı popülasyonunda bir artış olduğunu söyleyebiliriz” dedi.