Orman yangınları neden çıkıyor? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan flaş açıklamalar

Giriş: 12.08.2025 10:23
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu açıkladı "asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak" ifadesini kullandı. Yumaklı, yangınların kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığının soruşturmaların sonucunda belli olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da riskli bölgelerde alınan önlemleri anlattı.
