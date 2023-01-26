26 Ocak 2023, Perşembe
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Onur Şener'in katilleri dehşeti anbean anlattı! İstek parça için öldürülmüştü
Ankara'da 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık İlker Karakaş'ın ifadesi ortaya çıkarken "Biz mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. Ben 'bulaşma bize' dedim. Önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimde bulunan bardağı Onur Şener'e fırlattım" ifadelerini kullandı.