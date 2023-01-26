26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Onur Şener'in katilleri dehşeti anbean anlattı! İstek parça için öldürülmüştü

Onur Şener'in katilleri dehşeti anbean anlattı! İstek parça için öldürülmüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 10:20
Güncelleme:26.01.2023 10:20
Ankara'da 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık İlker Karakaş'ın ifadesi ortaya çıkarken "Biz mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. Ben 'bulaşma bize' dedim. Önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimde bulunan bardağı Onur Şener'e fırlattım" ifadelerini kullandı.
Onur Şener’in katilleri dehşeti anbean anlattı!
Onur Şener'in katilleri dehşeti anbean anlattı!
Göksu Nehri alarm veriyor!
Göksu Nehri alarm veriyor!
Bursa’da hayvan gübresinin içinden ceset çıktı!
Bursa'da hayvan gübresinin içinden ceset çıktı!
Genç mühendisin kahreden ölümü!
Genç mühendisin kahreden ölümü!
Aman dikkat! 300 çocuk can verdi
Aman dikkat! 300 çocuk can verdi
Gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri
Gölete uçan otobüsün araç içi kamera görüntüleri
Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu
Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu
Strep A Ankara’da can aldı!
Strep A Ankara’da can aldı!
Nurcan İnan’ı öldüren İzzet Akdeniz tutuklandı
Nurcan İnan'ı öldüren İzzet Akdeniz tutuklandı
Yarı yıl tatilinde buz patenine yoğun ilgi!
Yarı yıl tatilinde buz patenine yoğun ilgi!
Akdeniz’de 5,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5,4 büyüklüğünde deprem
DSÖ’den Bozuk şurup uyarısı
DSÖ'den "Bozuk şurup" uyarısı
Daha Fazla Video Göster