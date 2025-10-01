Oltu’da yaban keçilerinin görsel şöleni

Erzurum’un Oltu ilçesinin Damlıca bölgesinde, doğa tutkunları tarafından drone ile görüntülenen yaban keçileri adeta görsel şölen sundu. Kaçak avcılara karşı uyarıda bulunan doğa severler, "Tetiğe değil deklanşöre basalım" mesajı verdi.

