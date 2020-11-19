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Ölen profesörler... Toryum ve komplo teorileri

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Giriş: 19.11.2020 13:02
Güncelleme:19.11.2020 14:16
'Türkiye'nin sahip olduğu toryumun toplam değeri yaklaşık 70 trilyon 400 milyar dolar.'' dedi ve öldü. 30 kasım 2007'de Ispartada düşen uçakta ekibiyle beraber hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası Profesör Engin Arık, şaibeli helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu hep toryum'dan bahsetti. İşte gariplikler silsilesi ve FETÖ izlerinin detayları haberimizde...

'Türkiye'nin sahip olduğu toryumun toplam değeri yaklaşık 70 trilyon 400 milyar dolar.'' dedi ve öldü. 30 kasım 2007'de Ispartada düşen uçakta ekibiyle beraber hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası Profesör Engin Arık, şaibeli helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu hep toryum'dan bahsetti. İşte gariplikler silsilesi ve FETÖ izlerinin detayları haberimizde...

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