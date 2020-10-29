Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ’cü Adil Öksüz izi





GÜLEN'IN ODASINDA JET MAKETİ

Öksüz'ün sigorta poliçesine yazdığı adreste 2018'deki aramada evde bulunan FETÖ elebaşına ait kitaplardan birinin ön kapağında Ali Armağan'ın eşinin parmak izine rastlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Armağan ile eşi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti. Ali Armağan halen Silivri'de tutuklu bulunuyor. FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet D. tarafından 2013'te avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı ifadesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Koleji'ndeki odasında bulunan jet maketinin de Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olduğu ileri sürülen uçağı simgelediğini söyledi. Kendisine bu bilgiyi örgütün il imamı Mehmet D.'nin verdiğini belirten itirafçı, "Helikopterden parça söken iki askerin avukatlığını örgüt üyesi M.A. yapıyordu. M.A.'ya bu görevi kendisine kimin verdiğini sordum. O da benim avukatlar imamı olmadan önce Gaziantep Bölgesi avukatlar imamı Turan C. tarafından bu görevin kendisine verildiğini, aynı zamanda TSK'daki askerlere imamlık yapan bir ismin de bu konuyla bilgisini olduğunu anlattı" dedi.