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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişiye görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırlandı

Son dakika haberine göre... ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişiye görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırlandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişiye görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırlandı MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİYE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASIYLA İDDİANAME HAZIRLANDI

Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve eski Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. gönderildi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini kaydetti.

MUHSİN YAZICIOĞLU OLAYI

Muhsin Yazıcıoğlu, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ ile yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri ve pilot Kaya İstektepe'nin yer aldığı helikopter 25 Mart 2009 tarihinde düştü.

Olayda helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ve ekibi Kahramanmaraş'tan 'a gidiyordu. Yazıcı'nın hel,ikopterinin düşmesi sonrası yapılan çalışmalarda izine rastlanmıştı.

Muhsin Yazıcıoğlu suikasti: Görgü tanığı o gün yaşananları A Haber'e anlattı MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTİ: GÖRGÜ TANIĞI O GÜN YAŞANANLARI A HABER'E ANLATTI

GÖRGÜ TANIĞI O GÜN YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Öte yandan helikopterin düştüğü bölgeye giden ilk kişilerden olan Davut Gök, geçtiğimiz ay A Haber'e o gün yaşananları anlatmıştı. Gök şunları söylemişti:

"Oturur vaziyette bir insan cesedi gördük arka tarafta da bir insan cesedi vardı. Biri eline eldiveni giymiş elini yüzüne kapatmış bir şekilde can vermişti.

"DONMAK ÜZEREYDİK"

O zamanın muhtarını Kahramanmaraş'tan arıyorum 'albayım ben' diyerek biri arıyor. Size Sikorsky helikoter göndereceğim dediler, bizi akşam 5'e kadar beklettiler. Sonrasında muhtar enkazı bekleyelim dedi. Arkadaşlar donmak üzereyken İçişleri Bakanı Beşir Atalay bize ulaştı 'derhal canınızı kurtarın' dedi. Helikopterin gelme durumu da mümkün değildi."

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