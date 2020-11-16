Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişiye görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırlandı
Son dakika haberine göre... Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.
Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini kaydetti.
MUHSİN YAZICIOĞLU OLAYI
Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ ile yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneşi ve pilot Kaya İstektepe'nin yer aldığı helikopter 25 Mart 2009 tarihinde düştü.
Olayda helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ve ekibi Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gidiyordu. Yazıcı'nın hel,ikopterinin düşmesi sonrası yapılan çalışmalarda FETÖ izine rastlanmıştı.
GÖRGÜ TANIĞI O GÜN YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI
Öte yandan helikopterin düştüğü bölgeye giden ilk kişilerden olan Davut Gök, geçtiğimiz ay A Haber'e o gün yaşananları anlatmıştı. Gök şunları söylemişti:
"Oturur vaziyette bir insan cesedi gördük arka tarafta da bir insan cesedi vardı. Biri eline eldiveni giymiş elini yüzüne kapatmış bir şekilde can vermişti.
"DONMAK ÜZEREYDİK"
O zamanın muhtarını Kahramanmaraş'tan arıyorum 'albayım ben' diyerek biri arıyor. Size Sikorsky helikoter göndereceğim dediler, bizi akşam 5'e kadar beklettiler. Sonrasında muhtar enkazı bekleyelim dedi. Arkadaşlar donmak üzereyken İçişleri Bakanı Beşir Atalay bize ulaştı 'derhal canınızı kurtarın' dedi. Helikopterin gelme durumu da mümkün değildi."
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