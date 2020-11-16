Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişiye görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırlandı

Olayda helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ve ekibi Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gidiyordu. Yazıcı'nın hel,ikopterinin düşmesi sonrası yapılan çalışmalarda FETÖ izine rastlanmıştı.

GÖRGÜ TANIĞI O GÜN YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Öte yandan helikopterin düştüğü bölgeye giden ilk kişilerden olan Davut Gök, geçtiğimiz ay A Haber'e o gün yaşananları anlatmıştı. Gök şunları söylemişti:

"Oturur vaziyette bir insan cesedi gördük arka tarafta da bir insan cesedi vardı. Biri eline eldiveni giymiş elini yüzüne kapatmış bir şekilde can vermişti.

"DONMAK ÜZEREYDİK"

O zamanın muhtarını Kahramanmaraş'tan arıyorum 'albayım ben' diyerek biri arıyor. Size Sikorsky helikoter göndereceğim dediler, bizi akşam 5'e kadar beklettiler. Sonrasında muhtar enkazı bekleyelim dedi. Arkadaşlar donmak üzereyken İçişleri Bakanı Beşir Atalay bize ulaştı 'derhal canınızı kurtarın' dedi. Helikopterin gelme durumu da mümkün değildi."

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