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Muhsin Yazıcıoğlu suikasti: Görgü tanığı o gün yaşananları A Haber'e anlattı

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Giriş: 29.10.2020 18:31
Güncelleme:29.10.2020 18:51
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 11 yıl önce suikaste uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından helikopterin düşmesinden sonra bölgeye ilk ulaşan arama kurtarma ekibinde çalışan Davut Gök o gün yaşananları A Haber'e anlattı.

11 yıl önce bir suikast sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarına katılan Davut Gök A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

KENDİSİNİ ALBAY OLARAK TANITAN BİRİ ARADI

Toplam 4 ceset bulduklarını belirten Gök, cesetleri bulmalarının ardından bir telefon aldığını belirtti. Kahramanmaraş'tan bir albay olarak kendisini tanıtan bir kişinin köyün muhtarı ile temas kurarak "Ekipler sakın olay yerini terk etmesin, bir helikopter göndereceğim" ifadelerini kullandığını belirten Davut Gök beklenen helikopterin saat 17.00'ye kadar gelmediğini de ifade etti.

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