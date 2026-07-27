CHP ve Yeni Parti hattında figüran- ajans polemiği

İstanbul Sarıyer'deki CHP rozet töreni, CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların yeni adresi oldu. Yeni Parti cephesi, organizasyona cast ajansları aracılığıyla figüran temin edildiğini ve katılımcılara slogan eğitimi verildiğini öne sürerken CHP'den iddialara jet hızıyla yalanlama geldi. Yaşanan gelişmeler siyasi kulisleri hareketlendirirken, A Haber'de ekranlarında figüran polemiği ve muhalefetteki son gelişmeler değerlendirildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, yüzlerce kişinin katıldığı bir organizasyonda "figüran" iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu söylemin kamuoyunda "katılım yok" algısı oluşturmayı hedeflediğini öne sürdü. Övür, CHP'deki kurultay süreciyle ilgili şaibe ve yolsuzluk iddialarını da hatırlatarak, parti içindeki ayrışmanın ideolojik değil, siyasi eksen farklılıklarından kaynaklandığını ifade etti.