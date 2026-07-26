Beyaz Saray'da gizli plan iddiası! Durum Odası'nda hangi senaryolar konuşulacak?

Katil Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Washington’a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Tüm dünyanın kilitlendiği dev zirve öncesinde, ABD’nin İran’a yönelik 14 gün süren ağır bombardımanının perde arkası ile Beyaz Saray’daki "Durum Odası"nda yapılacak gizli planın detayları deşifre oldu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında bölgedeki askeri matematiği değerlendirirken, Trump ve Netanyahu'nun dijital takibe yakalanmamak için kağıt haritalar üzerinden şekillendireceği kanlı harekatın şifrelerini tek tek açıkladı.