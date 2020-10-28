İşte adım adım planlanan Muhsin Yazıcıoğlu suikastı! Önemli bilgilere ulaşıldı

SABAH; Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmanın seyrini değiştirecek bilgiye ulaştı.



KAZADAN BİR GÜN ÖNCE TELEFONUNU KAPATTI, TELEFON 4 GÜN KAPALI KALDI!

Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşına mezar olan helikopterdeki Argus5000 CE ve SKYMAP (kayıt yapma özelliğine sahip) cihazlarını çalan Astsubay Aydın Özsıcak'ın; helikopter düştüğünde ve enkaz bulunana kadar telefonunu kapattığı ortaya çıktı.





HAYATIN OLAĞAN DURUMUNA AYKIRI!

Aydın Özsıcak'ın; kazadan bir gün önce telefonunun kapatıldığı, 4 gün kapalı bulunduğu ve hiçbir şekilde telefonunda aranma ve mesaj bilgisi düşmediği tespit edildi. Adli kaynaklar; Aydın Özsıcak'ın, telefonunun 4 gün kapalı kalmasının hayatın olağan durumuna aykırı olduğunu ifade ediyor.



24 MART 2009 TARİHİNDE SAAT:12.14.08'DE MESAJ GELDİ VE 4 GÜN TELEFONU KAPALI KALDI!

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit İlçesi'nde düzenlenen seçim mitinginden Yozgat Yerköy'e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Helikopterdeki kayıt yapma özelliğine sahip) cihazlarını çalan Astsubay Aydın Özsıcak'ın, helikopterin düşmesinden bir gün önce 24 Mart 2009 tarihinde saat:12.14.08'de telefonuna mesaj geldiği tespit edildi. Aydın Özsıcak'ın; helikopter düştükten üç gün sonra 28 Mart 2009 tarihinde saat:14.39.04'de arandığı tespit edildi.

Aydın Özsıcak'ın; 28 Mart 2009tarihinde saat:14.40.12 ile saat:14.40.24'te telefonuna mesaj geldiği tespit edildi. Aydın Özsıcak'ın, 29 Mart 2009 tarihinde saat:11.48.23 ve saat:18.35.02'de arandığı öğrenildi. Özsıcak'ın, 30 Mart 2009 tarihinde saat:20.12.48'de arandığı tespit edildi.

ÖZSICAK VE UÇUM, HAYATİ ÖNEME SAHİP CİHAZLARI ÇALDI!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun TC-HEK tescil işaretli helikopteri düştükten 3 gün sonra 28 Mart 2009 tarihinde bulundu. Helikopter enkazının bulunduğu sıralarda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Skorsky tipi bir helikopter kara saplandı. Skorsky'nin kara saplandığı nokta Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterinin 200 metrekadar aşağısında yer aldı.

Skorsky helikopter için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi oluşturdu. Bu ekibin içinde Davut Uçum ve Aydın Özsıcak da bulunuyordu. Uçum ve Özsıcak, Skorsky helikopterle ilgilenmeyip, Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulundular ve hayati öneme sahip cihazları çaldı.





AYDIN ÖZSICAK'IN TELEFONU 4 GÜN KAPALI KALMIŞ, HİÇBİR ŞEKİLDE TELEFONUNDA ARANMA VE MESAJ BİLGİSİ DÜŞMEMİŞ

Soruşturma kapsamında; Skorsky helikopter için oluşturulan Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibinde yer alan Aydın Özsıcak'ın telefon hareketleri incelendi. Özsıcak'ın; kazadan bir gün önce telefonunun kapatıldığı, 4 gün kapalı bulunduğu ve hiçbir şekilde telefonunda aranma ve mesaj bilgisi düşmediği tespit edildi.



O DÖNEMDE ÜZERİNE KAYITLI OLAN GSM HATTINI HİÇBİR SURETLE BAŞKA CİHAZA TAKMADI

Aydın Özsıcak'ın 4 gün boyunca üzerine kayıtlı olan GSM hattını hiçbir suretle başka cihaza takmadığı tespit edildi. Aydın Özsıcak'ın, söz konusu durumunun hayatın olağan durumuna aykırı olduğu ifade edildi. Aydın Özsıcak'ın, telefon kayıtlarını veri tabanından silmiş veya sildirmiş olabileceği ifade ediliyor.





KRONOLOJİ

24 Mart 2009: Astsubay Aydın Özsıcak'ın telefonuna saat:12.14.08'de mesaj geldi



25 Mart 2009: Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçimler öncesi partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopter Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düştü. Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş ile beraber hayatını kaybetti.



27 Mart 2009: Köylüler helikpoterin enkazına ulaştı. Arama ekibinin başında bulunan askeri personellerin ihbarda bulunan köylüleri dikkate almayarak farklı yerlerde arama çalışmaları yaptırdığı tespit edildi.



28 Mart 2009: Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ne gelen Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait Skorsky tipi iki helikopter, uzman dağcı ekibini alarak enkazın bulunduğu Keş Dağı'nın Kanlıçukur kesimine hareket etti.

Saat 11.10'da enkaz bölgesine ulaşan helikopterler iniş için yaklaşmaya geçerken, yeni yağan ve henüz sertleşmeyen karlar, pervanelerin rüzgarıyla savruldu. Helikopterlerden birinin pilotunun savrulan karlar nedeniyle görüş mesafesini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yere çarptı.Pilotlar ile dağcılar, diğer helikopter tarafından kaza bölgesinde alınarak Göksun'a ulaştırıldı.

28 Mart 2009: Astsubay Aydın Özsıcak'ın telefonu 4 gün sonra kullanıma açıldı ve saat:14.40.12 ile saat:14.40.24'te telefonuna mesaj geldi.

28 Mart 2009: Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait Skorsky için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi oluşturdu. Ekibin içinde Davut Uçum ve Aydın Özsıcak yer aldı.



29 Mart 2009: Ulaştırma Bakanlığı'na ait kaza kırım ekibi, Muhsin Yazıcıoğlu taşıyan TC-HEK tescil işaretli helikopterde incelemede bulundu. Helikopterdeki kayıt yapma özelliğine sahip Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarının fotoğrafını çekti.



29 Mart 2009: Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi enkaz bölgesine ulaştı. Aydın Özsıcak ve Davut Uçum; Skorsky helikopterle ilgilenmeyip, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulundular ve hayati öneme sahip Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarını çaldılar.



30 Mart 2009- Ulaştırma Bakanlığı'na ait kaza kırım ekibi, TC-HEK tescil işaretli helikopterde Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarının olmadığını tespit etti. Kırım ekibi fotoğraf çekti.





ÖZSICAK: "CİHAZLARI HATIRA OLARAK ÇALDIM"

Aydın Özsıcak, cihazların akıbetine yönelik en küçük bir ipucu vermedi ve "Cihazları hatıra olarak çaldım" ifadelerini kullandı, hatıra olarak çaldığı cihazları adli makamlara teslim etmedi. Davut Uçum da savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.



F-4 SAVAŞ UÇAKLARININ HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜP DÜŞÜRMEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTI

Aydın Özsıcak helikopterdeki kayıt yapma özelliğine sahip Argus5000 CE ve SKYMAP'ı çalmasaydı, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin helikopterin neden düştüğü ortaya çıkacaktı. Helikopter kazası esnasında, hava sahasında Genelkurmay Başkanlığı'na ait F-4 savaş uçakları bulunuyordu. Argus5000 CE ve SKYMAP; F-4 savaş uçaklarının helikopteri düşürüp düşürmediğini ortaya çıkaracaktı.





AYDIN ÖZSICAK VE DAVUT UÇUM; RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KALDIĞI OTELE OPERASYON YAPAN SUİKAST TİMİNDE YER ALDI

Helikopterdeki kayıt yapma özelliğine sahip cihazlarını çalan Kara Havacı Yarbay Davut Uçum ve Astsubay Aydın Özsıcak, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele operasyon yapan suikast timinin içinde yer almıştı.

HALİT TURAN / SABAH ÖZEL

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