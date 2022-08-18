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Okyanusa açılan sörfçüler neye uğradığını şaşırdı! Aniden etrafını sardılar... Kuyruğuyla çarpıp suya düşürdü

A Haber
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Giriş: 18.08.2022 12:17
Arjantin'de sörf yapmak için denize açılan iki kişi beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Onlarca balina bir anda sörfçülerün etrafını çevreledi. Sörfçülerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte o anlar...
Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp... ANİDEN ETRAFINI SARDILAR! KUYRUĞUYLA ÇARPIP...

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Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp...
Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp...
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