Okyanusa açılan sörfçüler neye uğradığını şaşırdı! Aniden etrafını sardılar... Kuyruğuyla çarpıp suya düşürdü

Arjantin'de sörf yapmak için denize açılan iki kişi beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Onlarca balina bir anda sörfçülerün etrafını çevreledi. Sörfçülerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte o anlar...

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