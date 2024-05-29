Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Buna göre, okullar 9 eylülde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 eylül arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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