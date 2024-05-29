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Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 14:35
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Buna göre, okullar 9 eylülde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 eylül arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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