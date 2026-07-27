Piyasalarda yeni hafta: Altında son durum ne?

Yeni haftanın ilk işlem gününde gözler piyasalara çevrildi. Altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığı, ons ve gram altındaki son görünüm ile önümüzdeki günlere ilişkin beklentiler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen'in aktardığı son veriler eşliğinde Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın fiyatlarının seyri ve yatırımcıların yakından takip etmesi gereken başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.