Cinayeti aydınlatan görüntüler ilk kez A Haber'de

İstanbul'da günlerce kayıp olarak aranan Bedriye Karaçay'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında genç kadının eşi tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeninin ise Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alana battaniyeye sarılarak bırakıldığı belirlendi. Kamera kayıtları ve şüphelinin ifadesindeki çelişkiler cinayetin aydınlatılmasında önemli rol oynarken, soruşturma kapsamında ulaşılan özel görüntüler ve dosyanın perde arkasındaki çarpıcı detaylara A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı. Cinayetin tüm ayrıntıları A Haber ekranlarında paylaşıldı.