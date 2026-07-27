Çin'de Noul Tayfunu karaya ulaştı! Kırmızı alarm verildi, yüz binlerce kişi tahliye edildi

Noul Tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Çin yönetimi en yüksek seviyedeki kırmızı tayfun alarmını devreye alırken yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle uçuşlar ile tren seferlerinde de geniş çaplı iptaller yaşandı. A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'den yaptığı canlı bağlantıda Noul Tayfunu nedeniyle uygulanan güvenlik önlemlerini ve tayfunun etkilediği bölgelerde yaşanan son durumu aktardı.