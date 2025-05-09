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Öğretmenden özel gereksinimli öğrencilere şiddet!

Öğretmenden özel gereksinimli öğrencilere şiddet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 23:00
Adana'daki bir ilkokulda bir öğretmen, özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı. Öğretmen öğrencilere şiddet uygulayarak eziyet ettiği ortaya çıkarken o görüntüler bir velinin cep telefonu ile kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen B.N.T. hakkında soruşturma başlatılırken öğretmen açığa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Öğretmenden özel gereksinimli öğrencilere şiddet!
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