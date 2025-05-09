Öğretmenden özel gereksinimli öğrencilere şiddet!

Adana'daki bir ilkokulda bir öğretmen, özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı. Öğretmen öğrencilere şiddet uygulayarak eziyet ettiği ortaya çıkarken o görüntüler bir velinin cep telefonu ile kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen B.N.T. hakkında soruşturma başlatılırken öğretmen açığa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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