Galatasaray’a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden çekip alacak

Galatasaray'dan Resmi Hamle

Galatasaray, Gonçalo için Moreirense ile keşif temaslarına başladı. Sarı-kırmızılıların, genç yıldız için nasıl bir teklif sunacağı merak konusu. Fenerbahçe'nin de dahil olduğu birçok kulübün Gonçalo ile ilgilendiği belirtiliyor. Bu durum, iki büyük İstanbul kulübü arasında sıkı bir rekabete yol açabilir.