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Galatasaray'a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden çekip alacak

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç Portekizli orta sahayı listesine aldı. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yetenekli oyuncu için Galatasaray, temaslara başlamış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk zaferi yaşayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 13:38
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Galatasaray’a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden çekip alacak

Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Takım, bu yaz listesine eklediği sürpriz isimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. En dikkat çeken iddialardan biri ise, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken Portekizli genç orta saha oyuncusu Gonçalo Franco üzerine.

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Galatasaray’a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden çekip alacak

Başarılı Bir Sezonun Ardından Gözler Onun Üzerinde

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Moreirense formasıyla kariyerinin en iyi performansını sergileyerek takımının kilit oyuncularından biri haline geldi.

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Galatasaray’a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden çekip alacak

Moreirense, Gonçalo'nun etkileyici performansları sayesinde Portekiz Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak, 55 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı.

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Galatasaray’a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden çekip alacak

Galatasaray'dan Resmi Hamle

Galatasaray, Gonçalo için Moreirense ile keşif temaslarına başladı. Sarı-kırmızılıların, genç yıldız için nasıl bir teklif sunacağı merak konusu. Fenerbahçe'nin de dahil olduğu birçok kulübün Gonçalo ile ilgilendiği belirtiliyor. Bu durum, iki büyük İstanbul kulübü arasında sıkı bir rekabete yol açabilir.

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Galatasaray’a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin elinden çekip alacak

Oyuncunun Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Gonçalo Franco'nun Moreirense ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek. Bu, Moreirense için oyuncudan gelir elde etme şansının son fırsatı olabilir. Gonçalo'nun geleceği hakkında kesin bir karar verilmediği sürece, transfer dönemi boyunca adından sıkça söz ettireceği kesin.