28 Mayıs 2024, Salı
Galatasaray'a büyük ses getirecek transfer! Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden çekip alacak
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç Portekizli orta sahayı listesine aldı. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yetenekli oyuncu için Galatasaray, temaslara başlamış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk zaferi yaşayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 13:38
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