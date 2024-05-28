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Mavi bayrak nasıl alınır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 13:55
Güney Marmara ve Kuzey Ege'de mavi bayraklı plajlar artıyor. Mavi bayrak nasıl alınır? A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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