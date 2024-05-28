28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Abisinin boğazını sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 13:50
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Savcı mütaalasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Son beşik ustası
Son beşik ustası
Mavi bayrak nasıl alınır?
Mavi bayrak nasıl alınır?
Abisinin boğazını sanığa müebbet hapis talebi
Abisinin boğazını sanığa müebbet hapis talebi
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs yan yattı
Kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs yan yattı
İş makinesi devrildi:1 ölü
İş makinesi devrildi:1 ölü
Kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştı
Kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştı
Erimeyen cismin gizemi ne?
Erimeyen cismin gizemi ne?
Korkunç kaza kamerada
Korkunç kaza kamerada
Sultangazi’de alkollü sürücü markete daldı
Sultangazi'de alkollü sürücü markete daldı
Katliam tankları Refah’ın merkezinde
Katliam tankları Refah'ın merkezinde
7 yaşındaki Ela köpek saldırısına uğradı
7 yaşındaki Ela köpek saldırısına uğradı
Daha Fazla Video Göster