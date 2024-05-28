28 Mayıs 2024, Salı
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Abisinin boğazını sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Savcı mütaalasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.