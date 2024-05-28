28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Çılgına dönen kadın mahallenin çocuklarına benzin dökerek yakmaya kalkıştı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 14:55
Antalya'da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. (50), mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra apartmanın en üst katına çıkarak kendini camdan sarkıtan kadın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden alındı.
Burak Tatlıdede’yi öldüren zanlı Bursa’da yakalandı
Burak Tatlıdede'yi öldüren zanlı Bursa'da yakalandı
Düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı
Düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı
Gaziantep’te yangın paniği
Gaziantep'te yangın paniği
7 çocuğum aç demişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
"7 çocuğum aç" demişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
Yola inen domuzları ekmekle besledi
Yola inen domuzları ekmekle besledi
Gaziantep’te korkutan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep’te korkutan yangın kontrol altına alındı
Mahallenin çocuklarına benzin dökerek yakmaya kalkıştı
Mahallenin çocuklarına benzin dökerek yakmaya kalkıştı
Kuzey Kore’den başarısız deneme!
Kuzey Kore'den başarısız deneme!
Son beşik ustası
Son beşik ustası
Mavi bayrak nasıl alınır?
Mavi bayrak nasıl alınır?
Abisinin boğazını sanığa müebbet hapis talebi
Abisinin boğazını sanığa müebbet hapis talebi
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Daha Fazla Video Göster