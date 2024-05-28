28 Mayıs 2024, Salı
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Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Çılgına dönen kadın mahallenin çocuklarına benzin dökerek yakmaya kalkıştı
Antalya'da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. (50), mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra apartmanın en üst katına çıkarak kendini camdan sarkıtan kadın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden alındı.