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2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

atv'nin reyting rekormeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. 2017 tarihinde Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Evcen'in bu evlilikte Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunuyor. Güzelliğiyle göz dolduran oyuncunun nereli olduğu ise merak konusu oluyor. İşte Fahriye Evcen'in memleketi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 13:16
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2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, magazin gündeminin parmakla gösterilen çiftler arasında...

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

29 Haziran 2017 tarihinde nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

Fahriye Evcen, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun hayatını merak edip, araştıranlar memleketini duyunca şaşırdı.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...