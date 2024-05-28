2 çocuk annesi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer memleketi...

atv'nin reyting rekormeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. 2017 tarihinde Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Evcen'in bu evlilikte Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunuyor. Güzelliğiyle göz dolduran oyuncunun nereli olduğu ise merak konusu oluyor. İşte Fahriye Evcen'in memleketi...