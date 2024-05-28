28 Mayıs 2024, Salı
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Kuzey Kore'den başarısız deneme! Havada infilak etti
Kuzey Kore'de yörüngeye keşif uydusu fırlatma denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Uyduyu taşıyan roketin havada infilak ettiği bildirilirken, olayın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.