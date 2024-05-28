Son beşik ustası

Bir zamanlar her evin vazgeçilmez eşyalarından olan tahta beşikler ve beşikçilik mesleği son zamanlarını yaşıyor. Son temsilcisi ise Rıdvan Özşahin. İşte son beşikçinin hikayesi...

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