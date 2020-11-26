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Öğrencilerin olmadığı üniversite kampüsünü mesken tuttular
Bolu’da, pandemi nedeniyle kapalı olan üniversite kampüsü tilkilere kaldı. Yeşil alanlarda eğlenen tilkiler üniversite çalışanları tarafından görüntülendi.
Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü yaban hayvanlarına kaldı. Geniş ormanlık alanın içinde bulunan kampüs tilkilerin uğrak yeri oldu.