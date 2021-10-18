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Öğrenciler arasında 'yan bakma' kavgası: 1 ölü

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Giriş: 18.10.2021 14:51
Güncelleme:18.10.2021 14:51
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 'yan baktın' tartışmasından kaynaklı başlayan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 359. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz, dersane çıkışı eve giderken, sokakta iddiaya göre 'neden yan baktın' diyen 15 yaşındaki Ebutalip A. ve İbrahim Ö. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ebutalip A. ve İbrahim Ö.'nün saldırısına uğrayan Halil İbrahim Baycengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Baycengiz'i gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken Ebutalip A. ve İbrahim Ö. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Halil İbrahim Baycengiz ise otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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